Kahramanmaraş'ta eşini tüfekle öldüren koca gözaltına alındı

REKLAM advertisement1

Alınan bilgiye göre, İ.Y. (45) Molla Gürani Mahallesi 61027. Sokak'taki evlerinde karısı F.Y. (41) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Y. evde bulunan tüfekle eşi F.Y'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede F.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi incelemenin ardından otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen ve olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi koca, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İ.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.