'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yirmiikigün Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, Sünbüllü Bulvarı'nda iki ayrı polis aracına çarparak kaçmaya devam etti.

EHLİYETİ OLMADIĞI BELİRLENDİ

Yapılan kontrolde 17 yaşındaki sürücü D.K'nin ehliyeti olmadığı için kaçtığı tespit edildi.

Sürücüye, "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "dur ikazına uymamak" gibi 12 ayrı maddeden 49 bin 883 lira para cezası uygulandı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken aracı da çekici ile otoparka götürüldü.