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Kahramanmaraş'ta 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

Kahramanmaraş'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan ve 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye yaklaşık 50 bin lira para cezası kesildi

Giriş: 24.01.2023 - 06:17 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş'ta 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
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AA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 49 bin 883 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yirmiikigün Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, Sünbüllü Bulvarı'nda iki ayrı polis aracına çarparak kaçmaya devam etti.

15 KİLOMETRELİK KOVALAMACA

AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle hasar gören araç, yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı'nda polisin yolu kesmesi sonucu durduruldu.

EHLİYETİ OLMADIĞI BELİRLENDİ

Yapılan kontrolde 17 yaşındaki sürücü D.K'nin ehliyeti olmadığı için kaçtığı tespit edildi.

Sürücüye, "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "dur ikazına uymamak" gibi 12 ayrı maddeden 49 bin 883 lira para cezası uygulandı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken aracı da çekici ile otoparka götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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