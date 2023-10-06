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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede? 6 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Kahramanmaraş'ta deprem! 6 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Türkiye genelinde ve çevresinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından anlık olarak paylaşılmaya devam ediyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve milyonlarca kişiyi etkileyen depremin ardından, bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem AFAD ve Kandilli tarafından son dakika olarak paylaşılan son depremler listesini gündeme getirdi. İşte 6 Ekim Cuma son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 19:25 Güncelleme: 06.10.2023 - 19:25
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        • 1

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremin büyüklüğünü, derinliğini, ne zaman, nerede olduğunu kendi sitesi üzerinden anlık olarak paylaşmaya devam ediyor. Depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, ne zaman, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 6 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        • 2

          AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem 11,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4

          İşte AFAD ve Kandilli son depremler 6 Ekim tablosu:

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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