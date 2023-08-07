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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta deprem! 7 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Kahramanmaraş'ta deprem! 7 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Türkiye ve yakınındaki ülkelerde meydana gelen depremlerin merkez üssü, enlem, boylam ve büyüklükleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Kandilli verilerine göre 7 Ağustos Pazartesi günü Kahramanmaraş Göksun'da deprem meydana geldi. İşte 7 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 07:38
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün güncelleniyor. 6 Ağustos Pazar günü Muş, Malatya, Adana, Kahramanmaraş ve Yalova'da depremler meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 7 Ağustos Pazartesi günü Kahramanmaraş Göksun'da deprem meydana geldi. İşte 7 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 7 Ağustos Pazartesi günü saat 03:59'da Kahramanmaraş Göksun'da deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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