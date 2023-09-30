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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta deprem! 30 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kahramanmaraş'ta deprem! İşte 30 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 30 Eylül Cumartesi gününün ilk saatlerinde Kahramanmaraş Göksun'da deprem meydana geldi. İşte 30 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 09:55 Güncelleme: 30.09.2023 - 09:55
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        • 1

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerinin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından yayınlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 30 Eylül Cumartesi günü saat 04:24'te Kahramnamaraş'ta deprem oldu. İşte 30 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 30 Eylül Cumartesi günü saat 04:24'te Kahramanmaraş Göksun'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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