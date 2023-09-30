Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerinin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından yayınlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 30 Eylül Cumartesi günü saat 04:24'te Kahramnamaraş'ta deprem oldu. İşte 30 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...