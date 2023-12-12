Kahramanmaraş'ta deprem! 12 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, her gün Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. 12 Aralık Salı günü Kahramanmaraş Ekinözü ilçesinde saat 06:46'da 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 12 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 12 Aralık Salı günü sabah saatlerinde Kahramanmaraş Ekinözü'nde deprem meydana geldi. İşte 12 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Kandilli Rasathanesi tarafından edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Ekinözü ilçesinde saat 06:46'da 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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