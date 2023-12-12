Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 12 Aralık Salı günü sabah saatlerinde Kahramanmaraş Ekinözü'nde deprem meydana geldi. İşte 12 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...