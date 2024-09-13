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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 21:30 Güncelleme: 13.09.2024 - 21:30
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        Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı
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        Pınarbaşı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 75 personel sevk edildi.

        Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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