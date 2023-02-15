Depremin etkilerini çocukların yaptıkları resimlere yansıdığını belirten Demir, şunları kaydetti:
"Çadırımızı açtığımızda çocuklara resim kağıtları ve boyama kalemleri verdik. Birer resim yapmalarını istediğimizde birçoğunun ev resmi ve depremin ardından ilçeye gelen AFAD personellerinin resmini yaptığını gördük. Kendi evlerini çizdiklerini ve her noktada görev alan AFAD’ın resmini yaptıklarını ifade ettiler. Depremi yaşayan çocuklarımız burada güzel vakit geçirerek, depremin etkilerinden kurtulacaklar."