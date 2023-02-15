Çocukların bu süreci en az hasarla atlamaları için çalışmalar yaptıklarını belirten Aylak, "Bu faciasından en çok etkilenen çocuklarımız oldu. Çocuklarımızın bu süreci en az hasarla atlatmaları ve psikososyal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri için burada kurulan çadır kentte oluşturan çocuk evinde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Çocuk evinde boyama etkinlikleri, hamur oyunları ve çocuk oyunlarıyla çocuklarımız zaman geçiriyor. Çocuklar bizim geleceğimiz. Bu etkinlikler çocukların hem deprem psikolojisinden çıkabilmelerini hem de hayatın normal akışının devam edebildiğini onlara anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.