Kahramanmaraş'ta bir çocuk sitede gördüğü polislere 23 Nisan şiiri okudu

AA

Kahramanmaraş'ta oturdukları sitenin bahçesinde gördüğü polisleri eve çağıran 5 yaşındaki çocuk, daveti üzerine evlerine gelen ekiptekilere 23 Nisan konulu şiir okudu.

Merkez Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'nde bir apartmana doğum günü sürprizi için giden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkışta site bahçesinde bir ses duydu.

Kendilerine seslenen kişinin 5 yaşındaki Umut Topal olduğunu fark eden polis, onun bulunduğu balkonun önüne geldi.

Polislere 23 Nisan konulu şiir okuyan Umut, onları eve de davet etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eve girmeyen polis, Umut'un isteğini kırmamak adına evin kapısının önüne gitti.

Kendisine boyama kitabı hediye eden polislere sarılmak istediğini belirten Topal, "Sizlere sarılmak istiyorum ama korona geçsin ondan sonra sarılacağım." dedi.

Polislerle bir süre sohbet eden Umut, balkondan okuduğu şiirlerine burada da devam etti.

Annesinin Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire olduğu öğrenilen Umut Topal'ın salgın tedbirleri nedeniyle anneannesiyle kaldığı öğrenildi.