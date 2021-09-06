Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

AA

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde Mehmet P. (23) ile Halil Küpeli (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Küpeli, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Küpeli, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA'nın haberine göre; olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet P, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.