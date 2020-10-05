Kahramanmaraş'ta bataklığa saplanan kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Narlı Mahallesi kırsalında hayvanlarını otalatan Oruç Vural (60) keçilerinden birinin kum ocağındaki bataklığa düştüğünü gördü.

Hayvanı kurtarmak isterken Vural, bataklığa saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması ve vatandaşların da desteğiyle bulunduğu yerden çıkarılan Vural, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Oruç Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.