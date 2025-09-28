Kahramanmaraş'ta balık ölümleri
Kahramanmaraş'ta Aksu Çayı'nın Sır Barajı'na döküldüğü bölgede on binlerce balık telef oldu.
28.09.2025
Sır Barajı'nda meydana gelen olayda çok sayıda balığın telef olduğu gözlendi.
Tekneyle baraj göletine çıkan bir vatandaş, yaşanan balık ölümlerini cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde balıkların su yüzeyini kapladığı görüldü.
Balık ölümlerinin fabrikalardan baraj ve çaya bırakılan atıklardan kaynaklandığı ileri sürüldü.
