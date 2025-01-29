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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kahramanmaraş'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye erlerince çıkarıldı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 00:23 Güncelleme: 29.01.2025 - 00:23
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        Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
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        Y.K. idaresindeki otomobil, Mercimektepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada sürücü ile araçtaki A.N. ve E.N. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralılar itfaiye erlerince çıkarıldı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'nda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.​​​​​​​

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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