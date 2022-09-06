Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

DHA

Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasına ait, atık kağıtların toplandığı açık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, civardaki iş yerlerinden de yangına destek geldi.

Bu kapsamda olay yeri yakınlarındaki bir çimento fabrikası, yangının daha kısa sürede söndürülmesine katkı sağlamak adına beton mikserlerini suyla doldurarak yangın bölgesine dökmeye başladı.

Öte yandan bir itfaiye eri söndürme çalışmaları sırasında çıktığı balyalardan düşerek yaralandı.

Yaralı itfaiye eri 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saattir süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışması başlattı.