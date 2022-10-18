Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 7 asker yaralı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde askeri araç devrildi, 7 asker yaralandı.

İlçe girişindeki beton santralinin önünde bir askeri araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 7 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Elbistan ilçesindeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.