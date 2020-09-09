İHA

Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Topluluğu (KAMFOD) üyelerinden Baki Özdoğan Suat Tüfenk, Onikişubat ilçesi kırsalında fotoğraflandı.

İHA'nın haberine göre Türkiye’de iki türü olan örümceğin dünyada Afrika, Asya ve Güney Avrupa’da yaşadığı öğrenilirken, örümceğin üzerindeki desenler ilginç bulunuyor.

İnsan vücudundaki sinir hücrelerini öldüren örümceğin zehrinin ise ‘nörodejeneratif’ hastalığın tedavisinde yardımcı olduğu öğrenildi.

Erkekleri 6, dişileri ise yaklaşık 25 milimetre civarında olan örümcek gümüş, siyah ve beyaz renklerle dikkat çekti.

Diğer türler gibi bu örümceğin de zikzak yaparak ağ yaptığı öğrenildi.