Kahramanmaraş'ta aranan PKK/KCK üyesi saklandığı evde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin bir evde saklandığını belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlü M.E'yi yakaladı.

Hükümlü, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.