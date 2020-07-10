DHA

İl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nce 4 Temmuz'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin gidebileceği tüm adresleri kontrol eden ekipler; 'yaralama',' hırsızlık', 'rüşvet', 'dolandırıcılık', 'fuhuşa teşvik', 'hürriyetten yoksun kılma', 'vergi usul kanuna muhalefet' gibi suçlardan hapis cezaları ile aranan 34 kişinin de olduğu toplam 78 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 48 kişi tutuklandı.