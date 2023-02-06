KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇ BİNA YIKILDI, ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem bölgesindeki kayıplara ilişkin açıklamada bulundu. Kayıplar ve yaralılara ilişkin güncel bilgileri paylaşan Oktay, "2 depremde 145 artçı deprem yaşadık. 3'ü 6'dan daha fazla büyüklüğe sahip. Çalışmalarımız sık aralıklarla paylaşıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız AFAD'a geldiler. Şu anda Külliye'de afet yönetiminin başındadır. Maraş'ta 234 kaybımız var. 1700 yaralımız var. 310 yıkılan binamız var. Hatay'da 520 kaybımız, 700 yaralımız var. Osmaniye'de 205 hayatını kaybeden, 1003 yaralımız var. Adıyaman'da 20 kayıp, 200 yaralımız, Diyarbakır'da 46 vefat, 557 yaralımız var. Urfa'da 30 kaybımız, 1071 yaralımız mevcut. Antep'te 309 kaybımız, 1497 yaralımız. Kilis'te 13 kaybımız, Adana'da 58 kaybımız, 720 yaralımız mevcut. Malatya'da 106 kaybımız 1941 yaralımız var. Elazığ'da 6 yıkılan binamız. 1541 hayatını kaybeden vatandaşımız var, 9733 kişi yaralandı. 3471 bina yıkıldı. Sahada toplam 9698 arama kurtarma personeli bulunmakta. 14 bin 720 personelle sahadayız. Biz de arama kurtarma ve her türlü yardımlarla ilgili çalışmalarımızı yürütürken yeni afetlere sebebiyet vermemeyle ilgili hassas davranıyoruz. Okullarımız 13 Şubat'a kadar tatil edildi. Gerek yurt, pansiyon, kapalı spor salanlarında barınma amaçlı değerlendirilecek. 12 ili kapsayan üniversitelerimizde YÖK eğitime ara vermiş durumda. Doğrudan etkilenen 10 ilde kalan enkaz olmayan, görevli bulunmayanların o illerden dışarı çıkmalarını arzu ediyoruz. Diğer illerimize geçtiklerinde şehrin girişinde gerekli bürolar kurularak yönlendirme yapılacaktır. Gerek çadır, ısıtıcı, yatakla alakalı mevcut illerimizde lojistik depolarında olanlar vardı, diğer illerinden de sevk ediyoruz. Ulaşmayan varsa yolda olduğunu vatandaşlarımızın bilmesini arzu ederim. Sahra mutfakları, aş evleri ikram araçlarıyla illerimizde beslenme merkezleri kurulmuş durumda. Yurtdışından gelen yardımlar vardı. Onları da afet bölgelerine yönlendiriyoruz. Bölgedeki barajlar DSİ tarafından denetlenmiştir. Yapısal olmayan yüzeyde çatlaklar olduğunu gördük. Çalışma devam ediyor. 10 ilimizde fırınlardan yurttaşlarımız ekmeklerini alabilirler ücretsiz şekilde. Gerekli koordinasyonları yapıyoruz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Afet durumlarında millet olarak bir oluruz. Bu defa yaşadığımız afet büyük ölçekli. Hızlı şekilde sahaya müdahil olmaya çalışıyoruz. AFAD merkeziden yapılan açıklamaların dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi. Dikkatli olunmasını belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.