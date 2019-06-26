26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Baydemirli Mahallesi'nde yapılan araştırma gezisinde 35 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen fosiller bulundu.
İHA'nın haberine göre gezide bulunan deniz canlısı fosilleriyle ilgili olarak bölgede rastlanıldığı duyumunu üzerine harekete geçen platform ekibi, uzmanlarla beraber bölgede saha araştırması yaptı.
Araştırmada çok sayıda taşlaşmış deniz canlısı fosillerinin toprağın yüzeyinde, kayalarda ve taşlar üzerinde olduğu tespit edildi.
Torosların bir devamı olan bu bölgenin oluşum sürecinin 35 milyon yıl öncesine uzandığını düşünülüyor.
Çoğu zaman yol çalışması sırasında kazılan bölgelerde ortaya çıkan fosillerin, yaşı konusunda kesin bir tarih verilemiyor.
Toros Dağları’nın oluşum süreci dikkate alınarak Kahramanmaraş'ta bulunan fosillerin en az 35 milyon yıl öncesine ait olduklarının tahmin edildiği öğrenildi.
"İNSANLARIN HAYAL DÜNYASINI ZORLUYOR"
Bölgede rastladıkları fosillerin bir kısmını uzmanlara götürerek sorduklarını belirten Kahramanmaraş Kültür ve Turizm Platformu Başkanı Ahmet Kolutek, "Fosillerin 35 milyon yıllık olduğunu öğrendiğimizde heyecanımız bir kat daha arttı. Fosillerin çoğu deniz canlılarıydı. Çok sayıda denizyıldızı, deniz kaplumbağası, deniz salyangozu, deniz kestanesi ve diğer deniz canlılarının taşlaşmış fosillerini gördük. 1500-2000 metre yükseklikte rastlamak gerçekten çok heyecan vericiydi. Bulunduğumuz bu dağların bir zamanlar deniz tabanı olduğu, insanın hayal dünyasını zorluyordu" dedi.
Bu fosillerin gün yüzüne çıkartılması gerektiğini belirten Kolutek, "Platform olarak elde ettiğimiz bulguları ilgili kurumlara ileterek bilgilerimizi paylaşacağız. Özellikle, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzü, bu konuda hassasiyetle eğilmelerini istirham ediyoruz. Bu bölge ile ilgili bir an önce sonuç alıcı araştırmalar yapılmalı. Bölge bir an önce fosil sahası olarak resmen tescillenmeli, tanıtılmalı, duyurulmalıdır. Sonuç olarak 35 milyon yıllık fosillerimiz, turizmimize yeni bir değer olarak kazandırılmalıdır" diye konuştu.
Araştırma ekibinde yer alan Ali Avgın, bu bölgenin bir an önce tahrip edilmeden, ilgili kurumlar tarafından fosil sahası olarak tescillenmesi gerektiğini belirterek, "Üniversitemizin jeoloji bölümü bu bölge üzerine araştırma yapmalı. Akademisyenlerimiz, öğrencilerine yüksek lisans ve doktora tezleri vermeliler. Kahramanmaraş Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bölgenin daha fazla tahrip edilmesine göz yumulmadan bir an önce tescil ederek, duyurmalı. İl Kültür Turizm Müdürlüğü'müz bölgenin tanıtımı ile ilgili girişimler yaparak turizm değerlerimize yeni bir değer olacak fosillerimizi kültür envanterimize dahil etmeliler" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!