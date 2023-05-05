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Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kente 280 aile yerleştirildi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, çadır kentlerden konteyner kente peyderpey depremzedelerin yerleştirilmesi sürüyor. Kenttin diğer ilçelerinde olduğu gibi çalışmaların sürdüğü Göksun ilçesinde yaklaşık 1500 kişiden oluşan 280 aile çadırlardan konteyner kente yerleştirildi

Giriş: 05.05.2023 - 14:21 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş'ta 280 aile konteyner kente yerleşti
AA

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ekipler, depremzedelerin bir an önce çadırlardan konteyner kente geçmesi için yoğun mesai harcıyor.

Ekipler, depremzedelerin güvenli yerlerde ve tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde içerisinde park, bahçe ve çocuk oyun alanı gibi sosyal alan fırsatı da sunulan konteyner kentlere geçişlerini sağlıyor.

Öte yandan yeni konteyner kurulumları da devam ediyor. Kenttin diğer ilçelerinde olduğu gibi çalışmaların sürdüğü Göksun ilçesinde yaklaşık 1500 kişiden oluşan 280 aile çadırlardan konteyner kente yerleştirildi.

Alt yapı çalışmaları tamamlanan 465 konteyner de hazır hale getirildi. Konteyner kentlere taşınmalar sürerken, 963 yeni konteyner kurulması için de çalışmalar hızlandırıldı.

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