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Kahramanmaraş'ta 222. saatte mucize oldu!

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından depremin 10'uncu gününde aileler, enkazın başından ayrılamazken, enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte, yıkılmış binaların arasından gelecek bir ses umudu devam ederken depremin 222. saatinde 7 katlı Özdemirler Apartmanı'nın enkazından, 42 yaşındaki Melike İmamoğlu sağ olarak çıkarıldı

Giriş: 15.02.2023 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş'ta 222. saatte mucize oldu! - Son dakika deprem haberleri
Kahramanmaraş'ta 222. saatte mucize oldu!
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HABERTURK.COM / DHA

Türkiye, 6 Şubat sabahı saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'tan gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin acısıyla sarsıldı. Bu acıdan 9 saat sonra ise saat: 13.24'te Elbistan'da yaşanan 7.6'lık depremle ikinci kez yüreklere ateş düştü.

DEPREMİN 10'UNCU GÜNÜNDE "UMUT"

Depremin üzerinden 9 gün geçmesine rağmen, birçok kişi deprem bölgesinde enkaz altındaki akrabalarının yaşadığı umudunu taşıyor.

7 KATLI BİNANIN ENKAZINDAN ÇIKARILDI

AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş depremlerinin 222. saatinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 42 yaşındaki Melike İmamoğlu sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

BİR KİŞİNİN CANLI OLDUĞU SAPTANDI

Alınan biliye göre, Bursa'dan gelen arama kurtarma ekiplerince Hayrullah Mahallesi'ndeki Özdemirler Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin canlı olduğu tespit edildi.

SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Ekiplerin çalışmaları sonucu depremin 10. gününde enkazdan çıkarılan Melike İmamoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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