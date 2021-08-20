İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu Kahramanmaraş-Adana kara yolunda seyreden kargo aracı görünümlü bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada kolilerde 2,5 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

Araç sürücüsü Ö.Ö, gözaltına alındı.