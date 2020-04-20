Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs önlemleri

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililerin yaptığı evde kal çağrılarına, vatandaşlardan da destek geldi. Merkez Onikişubat ilçesi Haydar Mahallesi'nde üzerine ''Evde kal ede (kardeş)'' yazdığı uçurtmayı uçuran bir kişi, vatandaşlara evde kalma çağrısı yaptı. Gün boyu bölgede kalan uçurtma görenlerin dikkatini çekti.
Öte yandan merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde bir kişi balkonunda şarkı söyledi. Vatandaşlar da alkışlarla karşılık verdi.
Elbistan Belediyesi ise kent meydanında ve semt pazarında vatandaşlara 10 bin maske dağıttı.
Kent merkezi ile semt pazarına stant kuran görevliler, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde sıraya giren vatandaşlara maske verdi.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ve hanlar bölgesinde dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Vatandaşların yoğunlukla kullandığı meydanlar, parklar, iş yerleri, marketler ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren ekipler, bir yandan da karşılaştıkları vatandaşlara alınabilecek tedbirleri anlatıyor.
Eyyübiye Belediyesi de araç filosuna mikro sisleme dezenfekte aracı kattı. Araç sayesinde ilçenin dar sokaklarına varıncaya kadar dezenfeksiyon işlemi yapılması planlanıyor.
Karaköprü Belediyesi ise salgın tedbirleri kapsamında oluşturduğu dezenfekte ekipleri, ilçedeki binaların tamamında sterilizasyon çalışması yapıyor.
- Malatya
Battalgazi ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçedeki yaklaşık 5 bin aileyi ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladı.
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