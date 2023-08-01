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        Haberler Gündem Kahramanmaraş Pazarcık'ta deprem! 1 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Kahramanmaraş Pazarcık'ta deprem! 1 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika depremler haberleri, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Kahramanmaraş Pazarcık'ta deprem meydana geldi. İşte 1 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 07:51
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        • 1

          Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 1 Ağustos Salı günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte 1 Ağustos 2023 son dakika deprem haberleri...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ 3.4 İLE SALLANDI

          Kandilli Rasathanesi tarafından açıklana verilere göre saat 00:53'te Kahramanmaraş Pazarcık'ta 3.4 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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