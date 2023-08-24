Kahramanmaraş model kent seçildi

Türkiye ve Japonya hükümetleri arasında ocak ayında yürürlüğe giren teknik iş birliği anlaşmasının ilk projesi olarak "Afet Risk Azaltma ve Atık Yönetimi Konusunda Yerel Belediyelerin Kapasite Geliştirme Projesi" geliştirildi. 6 Şubat depremleri sonrası ise yeniden yapılandırma destek faaliyetleri, projeye eklendi.

Projenin detayları, bugün Japonya Büyükelçiliği'nde düzenlenen programla duyuruldu. Programa, Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Temsilcisi Yuko Tanaka katıldı.

"KAHRAMANMARAŞ'IN SEÇİLMİŞ OLDUĞUNU İLAN ETMEK İSTERİM"

Büyükelçi Takahiko, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, "Kahramanmaraş ve Hatay ziyaretlerim esnasında depremlerin yarattığı korkunç hasarı kendi gözlerimle görmüş oldum. Japon hükümeti deprem sonrası yeniden yapılanmayı hızlandırmak maksadıyla, JICA aracılığıyla gerçekleştirilecek teknik iş birliği projesiyle yeniden yapılandırmaları destekleyecektir. Bu planlamaların hayata geçirilmesinde model kent olarak ise 6 Şubat depremlerinin meydana geldiği Kahramanmaraş'ın seçilmiş olduğunu buradan ilan etmek isterim" ifadelerini kullandı.

"YILLAR ÖNCE BAŞLAYAN DOSTLUĞUN GÖSTERGESİ"

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, bir sene önce başlayan sürecin, yıllar önce başlayan dostluğun göstergesi olduğunu söyledi. Yılmaz, deprem felaketinin Türkiye'nin, deprem ülkesi olduğunu çok net şekilde tekrar ortaya koyduğunu ifade etti.