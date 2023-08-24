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        Haberler Gündem Güncel Kahramanmaraş model kent seçildi

        Japon iş birliğinde yeni gelişme: Kahramanmaraş model kent seçildi

        Türkiye ve Japonya arasında yapılan iş birliği kapsamında, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, "Afet Risk Azaltma ve Atık Yönetimi Konusunda Yerel Belediyelerin Kapasite Geliştirme Projesi"nin model kenti seçildi. Projenin detayları, bugün Japonya Büyükelçiliği'nde düzenlenen programla duyuruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:01 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:02
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        Kahramanmaraş model kent seçildi
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        Türkiye ve Japonya hükümetleri arasında ocak ayında yürürlüğe giren teknik iş birliği anlaşmasının ilk projesi olarak "Afet Risk Azaltma ve Atık Yönetimi Konusunda Yerel Belediyelerin Kapasite Geliştirme Projesi" geliştirildi. 6 Şubat depremleri sonrası ise yeniden yapılandırma destek faaliyetleri, projeye eklendi.

        Projenin detayları, bugün Japonya Büyükelçiliği'nde düzenlenen programla duyuruldu. Programa, Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Temsilcisi Yuko Tanaka katıldı.

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        "KAHRAMANMARAŞ'IN SEÇİLMİŞ OLDUĞUNU İLAN ETMEK İSTERİM"

        Büyükelçi Takahiko, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, "Kahramanmaraş ve Hatay ziyaretlerim esnasında depremlerin yarattığı korkunç hasarı kendi gözlerimle görmüş oldum. Japon hükümeti deprem sonrası yeniden yapılanmayı hızlandırmak maksadıyla, JICA aracılığıyla gerçekleştirilecek teknik iş birliği projesiyle yeniden yapılandırmaları destekleyecektir. Bu planlamaların hayata geçirilmesinde model kent olarak ise 6 Şubat depremlerinin meydana geldiği Kahramanmaraş'ın seçilmiş olduğunu buradan ilan etmek isterim" ifadelerini kullandı.

        "YILLAR ÖNCE BAŞLAYAN DOSTLUĞUN GÖSTERGESİ"

        Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, bir sene önce başlayan sürecin, yıllar önce başlayan dostluğun göstergesi olduğunu söyledi. Yılmaz, deprem felaketinin Türkiye'nin, deprem ülkesi olduğunu çok net şekilde tekrar ortaya koyduğunu ifade etti.

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        "İŞ BİRLİĞİNİN ÇOK KATSI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ"

        Japon hükümetinin Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Yücel, "6 Şubat'taki depremden sonra biz de ayrı ayrı iki heyet olarak Tokyo ziyareti yaptık. Gerçekten Japonya'da deprem ülkesi olma gerçeğine karşı dünyayı bilinçlendirme ve depreme hazırlıklı şehirler oluşturmak için gösterilen çabayı yerinde gördük. Orada hazırlanan simülasyon etkinlikleri, deprem sonrası, deprem anında yapılması gerekenler ve yapılacak işleri dünyaya anlatma gayretinizi yerinde gördük. Kahramanmaraş'ta olan depremden sonra bu teknik iş birliğinin ülkemize ve dünya şehirlerine çok katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

        "PİLOT İL SEÇİLMESİ BİZİ AYRICA MEMNUN ETMİŞTİR"

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de "Maraş'ın pilot il seçilmesi bizi ayrıca mutlu etmiştir. Afetlere karşı dirençli bir Kahramanmaraş inşa edilirken Japon dostlarımızın tecrübelerinden ve risklerle başa çıkma konusundaki uzmanlıklarından faydalanmak bize büyük bir güç ve ilham vermektedir" dedi.

        Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Temsilcisi Yuko Tanaka (sağda)
        Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Temsilcisi Yuko Tanaka (sağda)
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        #Kahramanmaraş Haberleri
        #Türkiye Belediyeler Birliği
        #Japonya
        #yerel haberler
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