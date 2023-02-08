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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı artıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'nin en az 10 ilinde ciddi şekilde hissedilirken, Suriye'yi de etkiledi. Suriye'de 2 bine yakın kişi hayatını kaybetti, yaralananların sayısı 4 bine yaklaştı

Giriş: 08.02.2023 - 09:50 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı artıyor
Suriye'deki depremde can kaybı artıyor
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AA / HABERTURK.COM

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 1782'ye, yaralananların sayısı 3 bin 749'a çıktı.

Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 812 kişi hayatını kaybetti, 1449 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü. Ülkede muhalefetin denetimindeki bölgelerde yaklaşık 4 milyon kişi yaşıyor.

BBC'nin haberine göre, çoğu savaş nedeniyle ülkenin diğer bölgelerinden göç eden bu kişilerin büyük bölümü bombardımanlarda büyük oranda yıkılan binalarda yaşıyor.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 970 kişi öldü, 2 bin 300'den fazla kişi yaralandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, söz konusu illerde büyük yıkımlara neden olmuştu.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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