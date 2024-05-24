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        Haberler Gündem Kahramanmaraş merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama - Güncel haberler

        Kahramanmaraş merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 15 tutuklama

        Kahramanmaraş merkezli 4 ilde polisin 4 aylık takibi sonucunda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 22:42 Güncelleme: 24.05.2024 - 22:42
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        4 ilde uyuşturucu operasyonu: 15 tutuklama
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        Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin edilen uyuşturucunun Kahramanmaraş Merkez ve ilçelerinde piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı.

        Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelileri takibe aldı. 4 ay süren takip sonunda ekipler, Kahramanmaraş, Çanakkale, Antalya ve Gaziantep’te belirlenen 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada ise 4 ruhsatsız tabanca, 57 mermi ile çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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