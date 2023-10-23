Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün gerçekleşen depremlerin merkez üssünü, derinliğini, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 23 Ekim Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Kahramanmaraş ve Malatya'da 3 büyüklüğünün üstünde deprem oldu. İşte 23 Ekim 2023 son dakika deprem haberleri...