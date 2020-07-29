Kahramanmaraş'ın Kanlıbüvet Kanyonu turkuaz rengiyle ilgi görüyor

Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Emirler Mahallesi'ndeki Kanlıbüvet Kanyonu, hem turkuaz rengiyle hem de çok soğuk suyuyla doğa tutkunlarını cezbediyor.Yaylalarıyla ünlü Andırın'ın kuzeyinde bulunan kanyon, çam, sedir ve meşe ormanlarıyla doğa tutkunları kadar bölge illerden gelen piknikçiler tarafından da tercih ediliyor. Berrak suyu ve turkuaz rengiyle ilgi gören kanyonda ziyaretçiler botlarla da gezebiliyor.Kayalardan akan su ve kuş sesinin birbirine karıştığı kanyon, doğaseverlere etkileyici bir atmosfer sunuyor. Yakın zamana kadar çok fazla bilinmeyen kanyon, özellikle son dönemlerde çevre illerden gelen doğa tutkunları sayesinde Doğu Akdeniz'in yeni bir gözde mekanı haline geldi.- Mesire alanı oluyorAndırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AA muhabirine, Kanlıbüvet Kanyonu'nun bölge illerinin adeta çekim merkezi olduğunu söyledi.Kanyonun vadinin arasından doğan buz gibi suyu ve yeşilliğiyle insanların uğrak yeri haline geldiğini ifade eden Doğan, "Buradaki su doğal, kirlilik ise yok. Suyun temizliği de insanları cezbediyor. Yeşillikler arasında harika bir yer. Bölge illerinden yoğun ilgi var. Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bir yer. Biz de burasının mesire alanı olması için çalışma başlattık." dedi.- Deniz kentinden ziyaretçi ağırlıyorMersin'den gelen Ali Berat Bulut da Kahramanmaraş'taki arkadaşlarının burayı önerdiğini, Mersin'in sıcak havasından kaçarak serinlemek için kanyona geldiğini söyledi.Doğası, havası ve suyuyla harika bir yer olan kanyonun bakıma ihtiyacının bulunduğunu dile getiren Bulut, "Ben de orman mühendisiyim. Özellikle bu yöreyi görmek istedim. Burası gerçekten bölgede bulunan doğa harikalarından biri. Suyu çok soğuk, havası çok güzel." dedi.Osmaniye'den gelen Ahmet Haytaoğlu ise suyu ve doğası için arkadaşlarıyla burayı ziyareti tercih ettiğini belirtti.Yörenin havası ve suyunun serinliğinin kendilerini cezbettiğini dile getiren Haytaoğlu, "Osmaniye'nin çok sıcak olması, biraz serinlemek biraz da tatili değerlendirmek için buraya kaçtık. Buraya daha önce geldik çok beğendik tekrar geldik." diye konuştu.Kahramanmaraş'tan gelen Veysel Doğru da yaklaşık 4 yıl önce keşfettiği Kanlıbüvet'i özellikle sıcak havalarda ailesiyle serinlemek tercih ettiğini söyledi.Kanyonun suyu, havası ve kanyonuyla keşfedilmesi gereken yerlerin başında geldiğine dikkati çeken Doğru, "Burası aslında saklı bir cennet. Bu günlerde aşırı kalabalık ancak doğası harika." ifadesini kullandı.
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