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        Haberler Gündem Güncel Kahramanmaraş Ilıca'daki "haşere" sorununa çözüm | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş Ilıca'daki "haşere" sorunu için dereye yeni güzergah

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ilıca Mahallesi'nde uzun yıllar sorun haline gelen deredeki zararlı haşerelerin ilaçlanmasına yönelik yeni bir güzergâh oluşturmak için çalışma başlattı. Mahalle Muhtarı Cuma Karalar, "Mahallemizde bulunan dereden dolayı haşerelerin sayısı son zamanlarda çok artmıştı. Yol olmadığı için buraya ulaşım sağlanamıyordu" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:58 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:58
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        Kahramanmaraş Ilıca'daki "haşere" sorununa çözüm
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ilıca Mahallesi'ndeki derenin ilaçlanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Mahallede bulunan ve zararlı haşerelerin üreme alanı haline gelen derede gerçekleştirilecek detaylı ilaçlama çalışmaları öncesi bölgeye ulaşım sağlayan yeni bir arter açılıyor.

        Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki yeni arterde gerçekleştirilen çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nca mahalledeki derede ilaçlama yapılacak.

        Derede gerçekleştirilecek ilaçlama uygulamalarıyla, bölgede zararlı haşere popülasyonunun azaltılarak Ilıca'nın sağlık turizm açısından cazibesini koruması ve geliştirmesi hedefleniyor.

        Ayrıca çevre temizliği sağlanacak, halk sağlığı güvence altına alınacak ve dere güzergahında doğal yaşam desteklenerek ekolojik denge korunacak. Haşere yoğunluğunun azaltılmasıyla Ilıca halkı ve ziyaretçiler için daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulması ve sağlık turizminin gelişimi desteklenerek Ilıca'nın ekonomisine katkı sağlanması planlanıyor.

        Ilıca'nın en önemli sorunlarından bir tanesinin daha Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturulacağını belirten Muhtar Cuma Karalar, "Mahallemizde bulunan dereden dolayı haşerelerin sayısı son zamanlarda çok artmıştı. Büyükşehir Belediyemiz tarafından burada ilaçlama çalışması gerçekleştirilmesi planlanıyordu ancak yol olmadığı için buraya ulaşım sağlanamıyordu. Şimdi yine Büyükşehir Belediyesi tarafından dere ulaşım sağlayacak yeni bir yol oluşturuluyor. Yolun açılmasının ardından derede geniş çaplı bir ilaçlama gerçekleştirilecek. Mahallemiz için son derece gerekli ve elzem bir çalışmaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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        #Kahramanmaraş Haberleri
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