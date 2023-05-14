Kahramanmaraş Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Kahramanmaraş seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 85.16 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:47 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 87.2 oldu. Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 384.171 oyla yüzde 71.17 - Kemal Kılıçdaroğlu: 123.122 oyla yüzde 22.81 - Sinan Oğan: 30.174 oyla yüzde 5.59 - Muharrem İnce: 2.315 oyla yüzde 0.43 oy aldı.



Kahramanmaraş 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 384.171 oyla yüzde 71.17Kemal Kılıçdaroğlu: 123.122 oyla yüzde 22.81Sinan Oğan: 30.174 oyla yüzde 5.59Muharrem İnce: 2.315 oyla yüzde 0.43

Kahramanmaraş Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 84.83 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:47 itibarıyla yüzde 84.4 oranında açıldı. 2023 Kahramanmaraş milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 364.275 oyla yüzde 70.23 - Millet İttifakı: 123.143 oyla yüzde 23.74 - Ata İttifakı: 10.078 oyla yüzde 1.94 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 6.207 oyla yüzde 1.2 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 799 oyla yüzde 0.16 aldı. Saat 21:47 itibarıyla 2023 Kahramanmaraş milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 364.275 oyla yüzde 70.23Millet İttifakı: 123.143 oyla yüzde 23.74Ata İttifakı: 10.078 oyla yüzde 1.94Emek ve Özgürlük İttifakı: 6.207 oyla yüzde 1.2Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 799 oyla yüzde 0.16AK Parti: 243.770 oyla yüzde 46.99CHP: 85.612 oyla yüzde 16.50MHP: 84.446 oyla yüzde 16.28İYİ Parti: 37.531 oyla yüzde 7.24YENİDEN REFAH: 27.784 oyla yüzde 5.36ZP: 8.757 oyla yüzde 1.69BBP: 8.275 oyla yüzde 1.60YEŞİL SOL: 6.207 oyla yüzde 1.20MEMLEKET: 3.672 oyla yüzde 0.71AP: 1.321 oyla yüzde 0.25MİLLİYOL: 1.180 oyla yüzde 0.23ANAP: 772 oyla yüzde 0.15GENÇ: 544 oyla yüzde 0.10HAKPAR: 481 oyla yüzde 0.09TKP: 428 oyla yüzde 0.08MP: 392 oyla yüzde 0.08HKP: 348 oyla yüzde 0.07GBP: 255 oyla yüzde 0.05SOL PARTI: 236 oyla yüzde 0.05YP: 136 oyla yüzde 0.03TKH: 135 oyla yüzde 0.03TİP: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00