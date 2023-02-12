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Kahramanmaraş depremi Antakya Demirözü Karayolu'nda büyük hasara yol açtı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler, Antakya Demirözü Karayolu'nda büyük hasara yol açtı. Antakya'yı Reyhanlı ilçesine bağlayan bölünmüş yolda yaklaşık 1 kilometrelik çökmeler ve yükselmeler oldu. Bölgeye ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Depremin büyük hasar verdiği yol havadan görüntülendi

Giriş: 12.02.2023 - 19:19 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş depremi Antakya Demirözü Karayolu'nda büyük hasara yol açtı.
DHA

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler, karayolu ulaşımına da büyük hasar verdi. Antakya'yı Reyhanlı ilçesine bağlayan Antakya Demirözü Karayolu'nun yaklaşık 1 kilometrelik bölümü, 6 şubat'ta 04.17'de yaşanan 7.7'lik ilk deprem sonrası çökmeler yaşandı.

Yaklaşık 2 metreyi bulan çökmeler, karayolunu enkaza çevirirken, mahalle sakinleri patlamalar duyduğunu söyledi.


Demirköprü mahallesi sakinlerinden Ahmet Şahan, "60 yaşındayım böyle bir deprem görmedim, dünyada böyle bir deprem olmamış. Yol çöktü, evler ikiye ayrıldı. Maalesef Hatay'ımızı kaybettik, yerle bir oldu" derken, yine mahalle sakinlerinden Hasan Yavuz, "Hayatımda ilk defa büyük bir deprem yaşadım. Elektrikler gitti, patlamalar oldu. Yollarımız çöktü" dedi.

Karayolları ekipleri, bölgede ulaşımı tek şeritten sağlamaya çalışıyor. Depremin büyük hasar verdiği yol havadan görüntülendi

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