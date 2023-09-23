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        Haberler Gündem KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! 23 Eylül 2023 az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

        En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Eylül 2023 son depremler listesi

        Yurt genelinde gerçekleşen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık ve son dakika olarak duyuruluyor. Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz gün gerçekleşen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Gece saatlerinde ve sabaha doğru meydana gelen artçı depremler bölgede paniğe neden oldu. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verileri ile 23 Eylül 2023 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 08:40 Güncelleme: 23.09.2023 - 08:40
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        • 1

          Son dakika depremler bugün... AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel ve anlık olarak duyurulan son depremler listesi günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çoğunluğu 3.0'ın altında olan birçok artçı deprem meydana geldi. Bu depremler nedeniyle kısa süreli bir panik yaşanırken "En son nerede deprem oldu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan verilerle 23 Eylül 2023 bugün gerçekleşen son depremler...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ'TA ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

          21 Eylül 2023 Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar sürüyor. Birçoğu 3.0 büyüklüğünün altında olan artçı sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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