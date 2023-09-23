En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? 23 Eylül 2023 son depremler listesi
Yurt genelinde gerçekleşen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık ve son dakika olarak duyuruluyor. Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz gün gerçekleşen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Gece saatlerinde ve sabaha doğru meydana gelen artçı depremler bölgede paniğe neden oldu. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verileri ile 23 Eylül 2023 son depremler listesi...
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Son dakika depremler bugün... AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel ve anlık olarak duyurulan son depremler listesi günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çoğunluğu 3.0'ın altında olan birçok artçı deprem meydana geldi. Bu depremler nedeniyle kısa süreli bir panik yaşanırken "En son nerede deprem oldu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan verilerle 23 Eylül 2023 bugün gerçekleşen son depremler...
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KAHRAMANMARAŞ'TA ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR
21 Eylül 2023 Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar sürüyor. Birçoğu 3.0 büyüklüğünün altında olan artçı sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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