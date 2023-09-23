Son dakika depremler bugün... AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel ve anlık olarak duyurulan son depremler listesi günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çoğunluğu 3.0'ın altında olan birçok artçı deprem meydana geldi. Bu depremler nedeniyle kısa süreli bir panik yaşanırken "En son nerede deprem oldu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan verilerle 23 Eylül 2023 bugün gerçekleşen son depremler...