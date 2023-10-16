Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 16 Ekim son depremler listesi
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem... AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında sorgulamalar ülke genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından veriler güncelleniyor. İşte 16 Ekim 2023 Pazartesi günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...
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Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 16 Ekim son dakika depremleri hakkında bilgiler...
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KAHRAMANMARAŞ 4.1 İLE SALLANDI!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre saat 14:51'de Kahramanmaraş Göksun'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
EGE DENİZİ'NDE DEPREM!
Edinilen bilgiye göre, 16 Ekim Pazartesi günü saat 03:27'de Ege Denizi - Datça'da (Muğla) 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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