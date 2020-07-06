Kahramankazanlı çiftçilere sulama vanası desteği - ANKARA

AA

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, başkentin önemli domates üretim merkezlerinden biri olan Kahramankazan'ın Güvenç Mahallesi çiftçilerinin, geçen kış soğuk hava ve don olayı sonucu kullanılamaz hale gelen sulama vanaları nedeniyle sıkıntı yaşadığı belirtildi.Güvençli çiftçilerinin, ekip diktikleri sebzelerini sulamada kullanacakları vanaların temini için Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'dan yardım istediği ifade edilen açıklamada, Oğuz'un, çiftçilerin istedikleri sulama vanalarını temin ederek ücretsiz dağıttı aktarıldı.Açıklamada, bu kapsamda 50 çiftçiye sulama vanalarının ulaştırıldığına işaret edilerek, "Sulama vanalarını belediye ekiplerinin yardımıyla monte ederek kullanmaya başlayan çiftçilerin mutluluğu görülmeye değerdi. Çiftçiler, yakındaki sulama vanaları sayesinde yakındaki Güvenç Göleti'nden aldıkları suyla tarlalarını rahatça sulamaya başladı." ifadesine yer verildi.Mahalle Muhtarı Mehmet Vural'ın, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediyeye teşekkür ettiği bildirildi.