Kahramankazan’da kan bağışı kampanyası - ANKARA

AA

Türk Kızılay Ankara Kan Merkezi tarafından Kahramankazan'da düzenlenen kampanyada yaklaşık 130 ünite kan bağışı toplandı.Türk Kızılay Kahramankazan Şubesinin desteğiyle belediye yanındaki kent meydanında 2 gün süren kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Saat 21.00 ile 01.00 saatleri arasında iki gün süren kan bağışı kampanyasında yaklaşık 130 ünite kan bağışı yapıldı.İlk gün mobil kan verme aracında kan bağışında bulunan vatandaşlar için yoğunluktan dolayı ikinci gün çadır kuruldu.Bağış için gelenlerin ateşi ölçüldü, sürekli sosyal mesafe uyarısı yapıldı.