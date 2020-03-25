Kahramankazan'da koronavirüs tedbirleri- ANKARA

AA

Polis ekipleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilçede denetimlerini artırdı.

Ekipler, yasağa uymayan vatandaşları tespit etmek amacıyla kimlik kontrolü yaptı. Polis araçlarından sık sık anons yapan ekipler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Polisler, maaşlarını çekmek için banka ATM'si önünde toplanan emekli vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca belediye hoparlörlerinden vatandaşların evlerinde kalmaları konusunda çağrılar yapılıyor.Öte yandan ilçede kurulan halk pazarına dezenfektan cihazı konuldu.