Kahramankazan'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evlerin kömürlük, bodrum, sığınak ve apartman boşluklarından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Kadir E. ve Ferit S'yi gözaltına aldı.

"Hırsızlık" suçundan sabıkaları bulunan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.