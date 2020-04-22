Kahramankazan Belediyesi, "internet erişim ve altyapı lisansı" aldı

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı ve altyapısı hizmeti verecek olan bir şirket kurulduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’ndan (BTK) gerekli lisansları alarak faaliyete başlayan 'KazanBelNet' şirketi, bu lisansı alan ilk belediye şirketi olurken, vatandaşlara daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunacak. Ayrıca KazanBelNet bu lisansla internet erişiminin yanı sıra Türkiye'nin tüm noktalarında internet altyapısı oluşturma hizmeti de verebilecek. Bu kapsamda internet erişimi için belediye hizmet binası ve ilçedeki birçok noktaya vericiler ve teknik ekipmanlar yerleştirildi. Şirkette görev yapacak olan teknik personeller eğitilerek, müşteri ve abone hizmetleri için bir çağrı merkezi de kuruldu."Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptıkları kurulum çalışmaların ardından gerekli izin ve lisansları aldıklarını belirterek, şirketlerinin faaliyete başladığını söyledi.Vatandaşların konfor ve refahı için belediye olarak üzerlerine ne düşerse yapmaya gayret ettiklerinin altını çizen Oğuz, şöyle konuştu:"55 bin nüfuslu sürekli gelişen, büyüyen ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. İlçemizde halihazırda 8 bine yakın bireysel internet kullanıcısı mevcut, ancak altyapı yetersizliği nedeniyle internet erişimine ulaşamayan yani internet kullanmak için bekleyen çok sayıda vatandaşımız var. Biz de gelen bu talepler doğrultusunda harekete geçerek KazanBelNet’i kurduk. Şirketimiz sayesinde vatandaşlarımız hem internete bağlanırken hem de interneti kullanırken kazanmış olacak. Çünkü daha hızlı, ışık hızında interneti daha ucuz fiyata sunacağız. İlçemizdeki bu alandaki altyapı eksiklikleri nedeniyle kurduğumuz KazanBelNet ile önce ilçemizde internet erişiminin olmadığı nokta bırakmamayı hedefliyoruz. Daha sonra ise şirketimizle Ankara ve Türkiye genelinde müşterilerimizle buluşmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı KazanBelNet’e abone olmaya davet ediyorum. Desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız sayın Adil Karaismailoğlu’na tüm ilçe halkımız adına şükranlarımı sunuyorum."Başkan Serhat Oğuz, KazanBelNet’in ilk abonesi olmak için başvurusunu yaptı.
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