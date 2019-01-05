İzmir'de iki yıl önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda cesaretiyle teröristleri püskürterek olası faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, kahramanlığı ve fedakarlığıyla Türk milletinin gönlünde taht kurdu. Onlarca hayatın kararmasına engel olan Şehit Sekin ve adliye çalışanı Musa Can, bugün İzmir'de anılıyor...

BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİ...

PKK’lı teröristler, İzmir Adliyesinin C kapısına yöneldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi’nde motosikletli Şahinler Timi’nde görev yapan Fethi Sekin ise adliyeye ve emniyet müdürlüğüne ait araçların hepsini tanıyordu. Tecrübesi ve dikkati sayesinde yaklaşan yabancı araç dikkatini çekti.

Şüphelendiği aracı durdurdu, içindeki silahlı kişileri fark etti. Bir an bile düşünmeden silahını çekti kahraman polis. Araçtan inen teröristleri bir süre kovaladı. Kaçan teröristler o sırada yanlarında getirdiği bombayı patlattı. Sekin, peşine düştüğü teröristlerden birini etkisiz hale getirdi.

Diğerinin peşine düştü, mermisi bitene kadar çatıştı. Aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu…

TERÖRİSTLERİ PÜSKÜRTTÜ

Teröristlerin C kapısına yaklaşarak saldırıyı planladıkları gibi yapmalarını engelleyen Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürterek olası faciayı önledi.

Kahramanlığıyla canı pahasına çok sayıda insanın yaşamını kurtaran evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hain saldırıda Sekin ile adliye personeli Musa Can da hayatını kaybetti, 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde öldürüldü.

TÜRK MİLLETİNİN GÖNLÜDE TAHT KURDU

Cesaretiyle olası bir faciayı önleyen Fethi Sekin'in kahramanlığı gönüllerde yer etti. Kahramanın adı, başta İzmir ve memleketi Elazığ olmak üzere birçok şehirde ölümsüzleşti. Şehit polisin kahramanlığının unutulmaması için devlet ve millet el ele verdi. Cadde, sokak, okul, hastane, park, kütüphane gibi farklı yerlere "Fethi Sekin" yazılı tabelalar asıldı.

Patlamanın yaşandığı İzmir adliyesinin yakınındaki İslam Kerimov Caddesi'nin adı "Şehit Polis Fethi Sekin" olarak değiştirildi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde Fethi Sekin'in Osmangazi Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokak "Şehit Polis Fethi Sekin" adını aldı. Bayraklı'daki Merkez İlkokulu'nun ismi "Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu" oldu. Adliye yakınlarındaki 40 dönüm üzerine kurulan parkta da Sekin'in ismi yaşatılıyor.

Şehit Sekin'in adı, memleketi Elazığ'da şehir hastanesine, kültürevine, mesire alanına verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir ilkokuldaki robotik kodlama sınıfına, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki bir okul kütüphanesine, Van'ın Edremit ile Aydın'ın Efeler ilçelerindeki parklara, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki caddeye, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan çadır kentte sığınmacılar için yapılan pazar yerine, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokağa, Ağrı'da mesleki ve teknik anadolu lisesine, İstanbul'da öğretmenevi ve akşam sanat okuluna, Osmaniye'de bulvara da "Fethi Sekin" adı konuldu.

Ayrıca Mali Cumhuriyeti'nde Türkiye Maarif Vakfının bünyesindeki öğrenci yurdunda da Fethi Sekin'in adı yaşatılıyor.

ŞEHİT FETHİ SEKİN'İN HAYAT HİKAYESİ

Teröristlerin hain planını bozan kahraman polis Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya geldi.

Eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Polis Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. Daha sonra Bingöl'e atanan Sekin, 1999-2002 yıllarında bu kentte görev yaptı.

Bingöl'den sonra İzmir'e tayin olan Sekin, yaklaşık 9 yıl adliye önünde görev aldı.