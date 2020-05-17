Kahraman helikopter pilotunun kayalıklardaki Mehmetçiği tek tekerle tahliyesi nefes kesti - TUNCELİ

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, bir süre önce kentin Ahpanos Vadisi'nde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlattı.Arazide arama tarama, keşif, gözetleme yapan timler, operasyonunu tamamlayarak geri dönüş için uygun bir tahliye ortamı aradı.Sarp ve dağlık olan bölgede hakim bir tepeye yürüyerek çıkan timler, tahliye için hazır olduklarını ve konumlarını komutanlığa bildirdi.İl Jandarma Komutanlığı pistinden Skorsky helikopterlerle havalanan pilotlar, kısa sürede bölgeye ulaşarak iniş için uygun yer aradı.Bölgede uygun yer bulamayan pilot, helikopteri tek teker üzerinde timlerin bulunduğu kayalık bölgeye indirerek bir dakika gibi kısa bir sürede birinci timi alarak havalandı.Bu timi tahliye ettikten sonra aynı bölgeye ikinci defa gelen pilot, yine helikopterini aynı pozisyonda ve tek teker üzerinde sarp kayalığın zirvesine indirerek bölgede kalan diğer timleri alarak İl Jandarma Komutanlığına güvenli şekilde ulaştırdı.Operasyondan dönen Mehmetçiğin tahliyesi sırasında pilotun zorlu arazide helikopteri kullanmadaki beceresi ile askerlerin helikopter pervanesi ve sarp araziye rağmen rahatlıkla helikoptere binmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada da büyük beğeni topladı.- "Tek teker bize yeter"Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından "Tek teker bize yeter" notuyla paylaşılan görüntüler, Türk pilotların her türlü zor arazi koşulunda büyük bir ustalık ve motivasyon ile görev yaptıklarını ortaya koydu.Tunceli Valisi Tuncay Sonel de sosyal medya paylaşımında "Tunceli Ahpanos Vadisi operasyonumuz. Allah kahramanlarımızın ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.
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