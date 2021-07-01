"Üzgünüm Uğur..."

SHOW TV'nin yeni dizisi 'Kahraman Babam'ın dördüncü bölümünde Uğur'un anlattıklarından sonra şüphelenen ve kundaklama çetesinin bir üyesi olan Tufan ile görüşmeye giden Yonca, kendini korkunç bir olayın tam ortasında buldu. Tufan'ın gözlerinin önünde ölmesiyle travma yaşayan Yonca, Uğur ile yüzleşmek için yeniden onun karşısına çıktı. Uğur, Tufan'ın öldürüldüğünü düşünürken Yavuz ve çetesi, Tufan'ın ölümünü örtbas etmek için vakit kaybetmedi. Adli tıp raporunda Tufan'ın ölüm sebebi zehirlenme yerine kalp krizi olarak belirtildi. Uğur, bu duruma inanmazken bulduğu ipuçlarını araştırmaya devam ederek kundaklama çetesinin en tepesindeki isme ulaşmaya bir adım daha yaklaştı.
İtfaiye ekibinin hayat kurtarma sahnelerinin damga vurduğu bölümde Uğur, İlker ve Murat'ın, hamile bir kadını kurtardığı anlar ekran başındaki izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Uğur'un Ömrüm'ün okuluna gittiğini öğrenen Zehra'nın, baba kızın görüşmesine engel olmak için yaptığı tehlikeli plan ise herkesi bir kez daha şoke etti. Ömrüm'ü okuldan almaya gitmeyen Zehra, küçük kızı Uğur'un almasını bekleyerek tuzak kurdu. Uğur, Ömrüm'ü okuldan alıp evine götürürken Zehra da planını uygulamaya başladı ve karakola gitti. Uğur'un Ömrüm'ü kaçırdığını söyleyerek şikayetçi olan Zehra'nın bu hamlesinden sonra neler olacağı şimdiden büyük bir merak konusu...
Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!