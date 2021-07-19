Uğur ve Ömrüm'ün kaderi Yonca'nın iki dudağının arasında!

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Yapımcılığını 10. Ev’in, yönetmenliğini Osman Kaya’nın üstlendiği, senaryosunu Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya’nın yazdığı “Kahraman Babam”ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.

Kahraman Babam'ın bu akşam ekrana gelecek 7. bölümünde Uğur’u gizliden takip eden Emre onun başına büyük dert olacaktır. Yonca’yı kaybetmemek için görüntüleri ona izleten Emre beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır. Yonca ise prensipleri ve duyguları arasında sıkışıp kalmıştır. Uğur’u adalete teslim ederse Ömrüm ile kavuşma hayallerinin suya düşeceğini bilmektedir.

Uğur ve Ömrüm’ün kaderi Yonca’nın iki dudağı arasındadır. Emre’nin boğulmamak için attığı kulaçlar onu Yonca’nın gözünde daha da derinlere doğru çekecektir. Aldığı her karar, attığı her adım Yonca cephesinde göze batar bir hale gelmiştir. Bir anda terzilik merakına tutulan Ömrüm’ün mutlu halleri Cem’in gözünden kaçmaz. Onu daha önce bu denli mutlu görmeyen Cem onun adına yeni kararlar vermenin gerektiğini düşünmektedir. Bu uğurda karısı Zehra ile derin bir yol ayrımına doğru giden adımları atmaktan da çekinmeyecektir.

Menekşe için kendisini bile karşısına alan İlker’in önünde son ve tek bir durak kalmıştır; Tolga Kumandan… Ya başını eğip usul usul kaderini yaşayacaktır ya da bu konuşma artık kaçınılmaz bir son halini almıştır. Yaşadığı olaylar neticesinde Ayşe’si ile arası bozulan Tolga’yı çok zor zamanlar beklemektedir.

"Kahraman Babam", yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de.

İşte, Kahraman Babam'ın 7. Bölüm Tanıtımları;