Uğur'a tehlikeli tuzak!

HABERTURK.COM

Bir baba kızın yüreklere dokunan hikayesini konu alan 'Kahraman Babam'ın dün akşam ekranlara gelen altıncı bölümünde yakaladığı ipuçlarını art arda çözen ve düşmanlarının arasına giren Uğur, sonunda Şeref'ten beklediği teklifi aldı. Şeref, denemek istediği Uğur'a bir tefecinin aracını adres gösterdi. Aracı ateşe veren Uğur'un bundan sonra ne yapacağı merak konusu oldu. Şeref'in Uğur'a, "Aramıza hoş geldin!" dediği final sahnesinde Emre gizlice onları izliyordu. Elinde ise Uğur'un aracı ateşe verdiği görüntüler vardı.

İşte o anlar;

TOLGA KUMANDAN, YAVUZ'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Geçtiğimiz bölümde, Yonca'nın Uğur'a destek olduğu sırada ikiliyi gören Emre'nin ne yapacağı merak konusu olmuştu. 'Kahraman Babam'ın heyecan dolu yeni bölümünde kimselere görünmeden gizlice yanlarından ayrılan Emre, Uğur hakkında bilgiler aldı. Bu olay, küplere binen Emre'nin takındığı maskelerin de düşmesini sağladı. Emre, Uğur Eser'i araştırmasını istediği Şeref'in onu tanıdığını öğrenmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ailesiyle birlikte Yavuz'un tanışma yemeğine giden Menekşe, boynundaki kolyenin Gönül'e ait olduğunu öğrendiğinde, büyük bir öfkeyle Furkan'dan hesap sordu. Bu sırada Yavuz, Tolga'ya ikisinin de iyiliğine olduğunu düşündüğü bir iş teklifinde bulundu. Ekspertiz raporlarından kurtulmak için sigorta şirketine Tolga'nın danışmalık yapmasını istedi. Yavuz'un niyetini anlayan Tolga ise bu teklifi geri çevirdi. Aralarındaki sorunları konuşma fırsatı yakalayan Menekşe ve İlker barıştı. Menekşe, ilişkisinin daha fazla zarar görmemesi adına işten ayrılmak istediğini Gönül'e söyledi.

UĞUR VE ÖMRÜM'ÜN MUTLU ANLARI, İZLEYİCİLERİN YÜZLERİNDE TEBESSÜM YARATTI

Babası ile görüştüğünü başından beri Zehra'dan saklayan Ömrüm'ün bu hallerinin faturası Yonca'ya çıktı. Zehra, bir daha karşısına çıkmamasını istediği Yonca'yı sert bir dille uyarırken; Cem de Yonca'nın danışmanlığı için itiraz dilekçesi verdi. Herkesi atlatmayı başaran Ömrüm ve Uğur'un birlikte vakit geçirdiği, babasına kavuşan Ömrüm'ün mutluluktan havalara uçtuğu sahneler ise izleyicilerin yüzlerinde tebessüm yarattı.

Ömrüm ile Uğur sahilde;

YONCA, GİDEREK UĞUR'A YAKINLAŞIYOR

Parmağına sıkışan yüzüğü çıkarması için Uğur'dan yardım isteyen Yonca, farkında olmasa da Uğur'a doğru çekiliyordu. Uğur, Yonca'nın evine gelerek Emre'nin zorla taktığı yüzüğü çıkardı. Sonrasında ikili baş başa dertleşti. Uğur ve Yonca arasındaki çekim giderek artıyordu.

Uğur, Yonca'nın yardımına koşuyor;

AYŞE, EVİ TERK ETTİ

Maddi sıkıntıları gün yüzüne çıkan Tolga'nın borçları ödememesi Ayşe için bardağı taşıran son damla oldu. Tolga'nın krediyi kimin için çektiğini öğrenen Ayşe, bir not bırakarak evi terk etti.

HEYECAN DOLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Kahraman Babam'ın yeni bölümünün hemen ardından yedinci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Babasının yanına gelemeyeceğini öğrenen Ömrüm'ün gözyaşlarına boğulduğu tanıtımda Yonca, Emre'ye evlenmek istemediğini sert bir şekilde söylüyor. Yonca'nın itfaiye istasyonuna gelerek Uğur'u sorması dikkat çekerken Emre'nin, Yavuz'dan gizlemek istediği Orhan'ın kim olduğu merak konusu oluyor. Baba-kızın birbirine duyduğu özlem ise izleyenlerin yüreklerine dokunuyor.

Kahraman Babam'ın 7. Bölüm Tanıtımı;

Kahraman Babam, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!