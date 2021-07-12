Uğur düşmanın ininde!

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Yapımcılığını 10. Ev'in, yönetmenliğini Osman Kaya'nın üstlendiği, senaryosunu Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın yazdığı "Kahraman Babam"ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.

Kahraman Babam'ın bu akşam ekrana gelecek 6. bölümünde yakaladığı ipuçlarını birbiri ardına çözen Uğur, soluğu düşmanın ininde, kebapçıda almıştır. İçine girdiği karanlık tünelin ucunun beklediği yere çıkacağını çok iyi bilmektedir. Bir hayli ilerlediği davasını terk etmeye hiç niyeti yoktur. Artık karargah ile kebapçı arasında mekik dokuyacaktır. Düşman ile dost olmak için en az düşman kadar ellerini kirletmek gerekir. Uğur önündeki iki yoldan hangisini seçecektir. Uğur ve Yonca'yı baş başa yakalayan Emre küplere biner. Bu olay Emre'nin takındığı maskelerin bir bir düşmesini sağlayacaktır.

Yonca uzun süredir tereddütte olduğu bu ilişkide kendi isteklerini ve arzularını fark edecektir. Yonca farkında olmadan hızla Uğur'a doğru çekilmektedir. Uğur'u velayet davası cephesinden gelen karar büyük yıkar. Kızıyla zaman geçirmenin tadına bir kez varan ve kızının güvenini sağlayan Uğur'un bundan sonraki planı ne olacaktır? Babası ile görüştüğünü başından beri Zehra'dan saklayan Ömrüm'ün bu hallerinin faturası da Yonca'ya çıkar. Tolga'nın maddi sıkıntıları iyiden iyiye gün yüzüne çıkmıştır. Bu sıkıntıların evin içine, Ayşe'nin alışverişine de yansıması bardağı taşıran son damla olacaktır. Yavuz'un planladığı tanışma yemeği tüm bu olayların üzerine tuz biber ekecektir. Boş yere yemek planlamayacağı aşikar olan Yavuz'un Tolga'ya ikisinin de iyiliğine olduğunu düşündüğü bir teklifi vardır. Menekşe'yi kaybetmeyi hiçbir şart altında göze alamayan İlker itfaiyedeki olaydan büyük bir ders çıkarır. Annesini karşısına alma pahasına da olsa Menekşe ile konuşmaya, sorunları çözmeye karar vermiştir.

"Kahraman Babam", yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de.

İşte, Kahraman Babam'ın 6. Bölüm Tanıtımları;