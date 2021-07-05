Uğur, Ömrüm'ü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya!

HABERTURK.COM

Yapımcılığını 10. Ev'in, yönetmenliğini Osman Kaya'nın üstlendiği, senaryosunu Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın yazdığı "Kahraman Babam"ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.

Kahraman Babam'ın bu akşam ekrana gelecek 5. bölümünde kızıyla kendi evinde vakit geçiren Uğur dünyanın en mutlu insanıyken şimdi de onu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Zehra'nın oyununa gelmiştir. Ömrüm babası ile Zehra arasında sıkışıp kalmıştır. Yaşadıkları Zehra ve Cem'in büyük bir bedel ödemelerine neden olacaktır. Kızı için çabalayan Uğur'la vakit geçirdikçe onun samimiyetine inanan Yonca, Uğur'a destek olmaya başlamıştır. Profesyonelce yardım ettiği Uğur'a karşı farkında olmadan başka türlü de bir yakınlık duymaya başlamıştır. Hisleri hiç karşılıksız değildir.

İlker Adalet'in anlattıklarıyla yıkılır. Menekşe'nin kendisine yalan söylediğini öğrenmiştir. İlker ve Menekşe bu yüzden birbirlerine girer. İkili arasında gerilim tavandır. Bu arada Yavuz'un Tolga'yla henüz işi bitmemiştir. Samimiyeti arttırmak niyetiyle Menekşe'yi ve ailesini akşam yemeğine davet eder. Tolga'nın Furkan'la karşılaşması Ayşe'yi ve Menekşe'yi zor duruma düşürecektir. Ayşe yemeğe engel olabilecek midir? Yavuz'un planının sekteye uğraması B planını devreye sokmasına neden olacaktır. Yavuz yine parayı kullanarak kundak işinden kalan tüm pürüzleri çözmeyi planlamıştır. Ancak yaptığı hamle Uğur'u durdurmak yerine daha da hırslanmasına neden olur. Uğur çeteyle bağlantı kurabileceği yerin kebapçı olduğunu keşfetmiştir artık. Karısının katilini bulmak uğruna hayatını, mesleğini, her şeyini kaybetmeyi göze almak üzeredir.

''Kahraman Babam'' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kahraman Babam'ın 5. Bölüm Tanıtımları;