Show TV'de ekranlara gelen 10. Ev imzalı "Kahraman Babam"ın heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu. Z
"O SİZİN KIZINIZ DEĞİL ZEHRA HANIM!"
Zehra, Ömrüm ile Uğur'un birlikte vakit geçirmesine engel olmak için Yonca ile konuşurken Menekşe ve İlker'in ilişkisinde taşlar yerinden oynamaya başlıyor. Furkan ile Menekşe arasında yaşanan yakınlaşma dikkat çekerken Yavuz'un konuşması izleyenleri şaşırtıyor.
KAHRAMAN BABAM'DA NELER OLDU?
Kahraman Babam'ın ekrana gelen heyecan dolu üçüncü bölümünde Tufan'ı konuşturmak için gizlice sorgu odasına giren Uğur, savcıya yakalanmadan kaçmayı başardı ancak karısını öldüren çeteye ulaşmak için yaptığı bu hamle ile hem kendini hem Yonca'yı zor durumda bıraktı. Yaşanan bu olay Yonca ile Uğur'u yeniden karşı karşıya getirdi. Uğur, verdiği savaşa dair her şeyi Yonca'ya anlattı. Uğur'un anlattıklarından sonra olayı araştırmaya başlayan Yonca, Tufan'la görüşünce hiç beklemediği bir olayın içine sürüklendi. Yaşadığı zorlu mücadelelerin yanında kızı Ömrüm'e olan özlemi yüzünden de zor günler yaşayan Uğur, Ömrüm'ün okulunda yapılacak bir etkinlikten haberdar oldu. Babaların katıldığı etkinliğe Cem'in gideceğini öğrenen Uğur, tüm engellere rağmen Cem'i atlatarak kızının yanına gitmeyi başardı. Baba kızın birbirine mesajlar gönderdiği ve bir araya gelerek özlem giderdiği dakikalar seyirciyi derinden etkiledi. Menekşe ve İlker çifti giderek köşeye sıkışmaya başlarken Ayşe'nin de ilişkiyi öğrenmesiyle ipler gerilmeye başladı. Kızının da kendisi ile aynı kaderi paylaşmasını istemeyen Ayşe, bu ilişkiye asla onay vermeyeceğini açıkça ifade etti. Ayşe'nin kararından sonra Menekşe'nin yapacağı hamle ise merak konusu oldu. İtfaiye ekibinin bu bölümde de nefes kesen mücadeleleri devam ederken final sahnesinde itfaiye ekibinin en yeni üyesi Murat, alevlerin arasında zor durumda kaldı. Tolga Kumandan'ın oğlu Murat'ın tehlikenin ortasında kalması korku dolu anlara sahne oldu.
Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.
Kahraman Babam, heyecan dolu yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
İşte Kahraman Babam'ın 4. Bölümünden 2. Tanıtım;
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