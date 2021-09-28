Fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV'de izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Güldür Güldür Show yeni sezonuyla Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Güldür Güldür Show'un Tanıtımı;