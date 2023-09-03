İLK KEZ BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAPILDI

Kahkaha atmak hastaların kalbinin içindeki dokunun genişlemesine yardımcı oluyor ve vücuttaki oksijen akışını artırıyor. Araştırmacılar bu çalışmanın koroner arter hastalarına kahkaha tedavisi uygulanarak gerçekleştirilen ve rehabilitasyon etkisini değerlendirilen ilk çalışma olduğunu söyledi.